Наука и технологии
Сегодня в 15:36
Huawei начала увольнять сотрудников за слухи о продаже смартфонного бизнеса
Такие слухи вредят репутации компании
В последнее время в китайских соцсетях стали распространяться слухи о том, что Huawei может продать своё смартфонное подразделение. Как оказалось, компания очень чувствительно относится к этим слухам и даже уволила нескольких сотрудников, причастных к ситуации.
СМИ пишут, что слухи плохо влияют на репутацию Huawei. Представители компании даже обратились к полицейским и назвали им имена людей, которые стоят за распространением информации. Дело в том, что Huawei провела собственное расследование, в ходе которого узнала, что распространителями слухов являются и сотрудники компании.
В итоге Huawei уволила пятерых причастных работников. Ещё несколько сотрудников получили предупреждения. Если компания увидит за ними повторные нарушения, то их тоже уволят.