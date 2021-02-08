Huawei начала увольнять сотрудников за слухи о продаже смартфонного бизнеса

СМИ пишут, что слухи плохо влияют на репутацию Huawei. Представители компании даже обратились к полицейским и назвали им имена людей, которые стоят за распространением информации. Дело в том, что Huawei провела собственное расследование, в ходе которого узнала, что распространителями слухов являются и сотрудники компании.

В итоге Huawei уволила пятерых причастных работников. Ещё несколько сотрудников получили предупреждения. Если компания увидит за ними повторные нарушения, то их тоже уволят.