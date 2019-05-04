Huawei начала воплощать в жизнь планы по мировому 5G-доминированию

В Юго-Восточной Азии у Huawei уже есть соглашения с Таиландом, Филиппинами и Малайзией. Теперь сотрудничать с компанией согласилась и Камбоджа. Инфраструктура для 5G будет запущена в стране уже в следующем году.

Так Huawei воплощает в жизнь планы укрепить позицию ведущего производителя оборудования для сетей пятого поколения. Напомним, что против присутствия компании на рынке выступает США и ряд стран-союзников. Так Соединённые Штаты уже несколько раз предупреждали Великобританию об опасности сотрудничества с Huawei для создания сетей 5G.