Ferra

Huawei начала воплощать в жизнь планы по мировому 5G-доминированию

Компания продолжает заключать соглашения со странами
Huawei подписала соглашение о поставке оборудования для создания сетей пятого поколения с правительством Камбоджи, расширив присутствие на мировом рынке 5G. Вероятно, компания намеревается стать мировым лидером в этой сфере, даже несмотря на конфликт с США.

В Юго-Восточной Азии у Huawei уже есть соглашения с Таиландом, Филиппинами и Малайзией. Теперь сотрудничать с компанией согласилась и Камбоджа. Инфраструктура для 5G будет запущена в стране уже в следующем году.

Так Huawei воплощает в жизнь планы укрепить позицию ведущего производителя оборудования для сетей пятого поколения. Напомним, что против присутствия компании на рынке выступает США и ряд стран-союзников. Так Соединённые Штаты уже несколько раз предупреждали Великобританию об опасности сотрудничества с Huawei для создания сетей 5G.

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