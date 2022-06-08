Huawei начала закрывать свои магазины в России

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Huawei начала закрывать свои магазины в РоссииЖдем официальных подтверждений
Компания Huawei сейчас находится в тяжелом положении: ей определенно не хочется терять российский рынок, учитывая популярность ее продуктов. Но при этом ей угрожают санкциями, если она продолжит ввозить свою продукцию. Теперь же, по сообщениям “РИА Новости”, компания начала закрывать свои магазины в России.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, компания Huawei начала закрывать свои “официальные торговые точки в России”. При этом на данный момент из 19 существующих официальных магазинов прекратили работу уже четыре. Но процесс этот затянется на ближайшие месяцы.
Еще в марте Financial Times писало, что компания может подвергнуться новым санкциям со стороны Вашингтона. Дело в том, что смартфоны компании используют санкционные технологии, как например процессоры, которые все еще запрещены на ввоз в Россию.