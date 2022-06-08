Huawei начала закрывать свои магазины в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, компания Huawei начала закрывать свои “официальные торговые точки в России”. При этом на данный момент из 19 существующих официальных магазинов прекратили работу уже четыре. Но процесс этот затянется на ближайшие месяцы.

Еще в марте Financial Times писало, что компания может подвергнуться новым санкциям со стороны Вашингтона. Дело в том, что смартфоны компании используют санкционные технологии, как например процессоры, которые все еще запрещены на ввоз в Россию.