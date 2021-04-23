Huawei начнёт изготавливать серверы на российских заводах

Как пишет CNews, в мае 2021 года российские предприятия выпустят первую партию из 2,5 тысячи локализованных серверов Huawei Enterprise.

Благодаря партнёрству с «Ситрониксом» Huawei сможет претендовать на статус эксклюзивного поставщика оборудования для МТС.

Сначала Huawei будет поставлять серверные компоненты, предоставлять экспертизу и тренинги специалистов «Ситроникс». Серверы будут сделаны на процессорах Intel. В будущем оборудование будет использоваться в системах хранения данных (СХД) с программным обеспечением российского происхождения.

Из-за американских санкций Huawei была вынуждена свернуть продвижение Huawei Cloud в России и объединиться со SberCloud для развития облачной платформы SberCloud.Advanced. SberCloud купила у китайцев серверное оборудование и программное обеспечение.