Huawei начнёт получать «дань» за каждый проданный 5G-смартфон

Отчисления должны будут выплачивать производители смартфонов, которые используют запатентованные Huawei технологии 5G. Компания утверждает, что процентная ставка будет разумной. Предельный размер отчислений на каждый смартфон составит $2,5.

Эксперты считают, что эта схема позволит Huawei компенсировать часть убытков, которые принесли компании санкции США. Стоит отметить, что у Huawei насчитывается 3007 патентных семейств, связанных с 5G. Так называют группы сходных патентов, поданных в разных странах. Вклад компании Huawei в связь пятого поколения, действительно, велик.