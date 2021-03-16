Наука и технологии
Сегодня в 16:18
Huawei начнёт получать «дань» за каждый проданный 5G-смартфон
Надеется так компенсировать убытки из-за санкций
Стало известно, что Huawei начнёт получать «дань» — лицензионные отчисления — за каждый проданный 5G-смартфон. Так компания, которая находится под санкциями США, хочет получить дополнительный источник доходов.
Отчисления должны будут выплачивать производители смартфонов, которые используют запатентованные Huawei технологии 5G. Компания утверждает, что процентная ставка будет разумной. Предельный размер отчислений на каждый смартфон составит $2,5.
Эксперты считают, что эта схема позволит Huawei компенсировать часть убытков, которые принесли компании санкции США. Стоит отметить, что у Huawei насчитывается 3007 патентных семейств, связанных с 5G. Так называют группы сходных патентов, поданных в разных странах. Вклад компании Huawei в связь пятого поколения, действительно, велик.