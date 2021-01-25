Huawei наняла обвиняемого в коррупции бывшего президента Бразилии в качестве советника по 5G

Что интересно, Бразилия не так давно намеревалась запретить Huawei строить инфраструктуру 5G в стране. Однако китайская компания заручилась поддержкой бывшего президента Мишела Темера (Michel Temer), который также является адвокатом и доктором юридических наук. В 2019 году Темера арестовали по подозрению в коррупции.

Тем не менее, сотрудничество с Мишелем Темером выгодно Huawei. У бывшего президента Бразилии есть связи с действующим президентом Жаиром Болсонару (Jair Bolsonaro). А это может сыграть на руку китайскому производителю Huawei.