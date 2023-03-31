Huawei научила автомобиль регулировать освещение в зависимости от сердцебиения

Патентная заявка относится к автомобильной промышленности. Она описывает инновационный подход к управлению освещением. С помощью радиосигнала определяется частота сердечных сокращений пользователя, а окружающее освещение вокруг него динамически регулируется в зависимости от показателя.

Остаётся неясным, будет ли эта запатентованная технология реализована в будущем.