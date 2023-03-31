Huawei научила автомобиль регулировать освещение в зависимости от сердцебиения

14:41, 31 марта 2023
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Huawei научила автомобиль регулировать освещение в зависимости от сердцебиенияПока технология существует только в форме патента
Huawei подала заявку на новый патент, и он кажется довольно интересным.
Фото: Flickr
Патентная заявка относится к автомобильной промышленности. Она описывает инновационный подход к управлению освещением. С помощью радиосигнала определяется частота сердечных сокращений пользователя, а окружающее освещение вокруг него динамически регулируется в зависимости от показателя.
Остаётся неясным, будет ли эта запатентованная технология реализована в будущем.