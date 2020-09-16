Huawei научилась предсказывать наступление менструации у женщин

Технология способна составлять календарь менструального цикла. Источники пишут, что ранее Huawei пробовала себя в разработке медицинского оборудования. Не исключено, что технология начала создаваться ещё тогда. Вероятно, в будущем она будет встроена в потребительские устройства компании, например, «умные» часы.

Согласно патенту, технология включает в себя и программные, и аппаратные составляющие для определения менструального цикла. Метод основывается на проведении различных измерений физиологических показателей женщины в течение месяца. Сообщается, что показатели будут мониториться, даже если пользовательница спит. Благодаря измерениям устройство сможет точно предсказать фазы менструального цикла. Какие именно физиологические показатели будут отслеживаться, не сообщается.