Huawei назвала четвёртый по важности ресурс после моря, суши и воздуха

С основным докладом от Huawei выступил директор по информационным технологиям Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen). Он заявил, что четвёртым по значимости ресурсом сегодня являются данные. В компании считают, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) должно усилить этот ресурс.

Huawei предлагает отраслевым организациям улучшить законодательство в области ИИ и выработать этические стандарты. Эти организации также должны создать единое пространство для обмена данными.

Помимо этого Цзинвэнь призвал правительства и предприятия укрепить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, именно из-за якобы незаконного обращения Huawei с данными США говорят об опасности компании.