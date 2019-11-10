Huawei назвала давление США тщетным и позорным

Представитель Huawei отметил, что многие американские компании хотели бы продавать продукты китайскому производителю. Напомним, они не могут это делать из-за майского решения министерства торговли США по внесению Huawei в «чёрный список».

Руководитель службы безопасности считает, что основной проблемой для американцев в ситуации отказа от поставок китайцам может стать сокращение рабочих мест. Он рассказал, что заказы Huawei могут обеспечить трудоустройство более чем 40 000 человек в США.

Сейчас китайской компании приходится переориентировать свой бизнес на поставщиков из других стран. «Это нанесёт ущерб интересам американских компаний и приведёт к потере многих рабочих мест. Такое поведение (прим. США) является позорным и, что хуже, бесполезным», — подытожил представитель Huawei.