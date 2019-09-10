Huawei назвала войну США против неё проблемой для всего мирового бизнеса

Ещё в мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», запретив ей использовать американские технологии, да и вообще вести какие-либо дела с компаниями из Штатов.

«...я не знаю, что думает Google, как думают другие бизнес-лидеры США. Потому что если бы я был на их месте, я был бы обеспокоен сигналом, который был направлен внешним бизнес-партнерам поведением правительства США. Я бы подумал о том, что если в этот раз это был Huawei, то что будет в следующий раз, может ли это случиться с кем-то еще?», — отметил главный представитель Huawei при институтах власти Евросоюза.

По его мнению под удар может попасть даже автомобильный бизнес.