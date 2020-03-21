Huawei обещает очень высокий уровень приёма сети в новом смартфоне

Про Kirin 820 пока известно немного. Например то, что он получит встроенный 5G-модем. Huawei уже сообщила, что модем будет потреблять меньше энергии благодаря алгоритмам планирования.

Это не единственное преимущество устройства на данном процессоре. Honor 30S ещё и получит передовую технологию подавления помех. Она обеспечит стабильную связь даже в густонаселённых районах, например в центре города. Модем сможет быстро переключаться между базовыми станциями.