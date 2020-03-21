Наука и технологии
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Huawei обещает очень высокий уровень приёма сети в новом смартфоне
Он выйдет 30 марта
30 марта должны представить первый смартфон на процессоре Kirin 820 — Honor 30S. Компания-производитель уже подогревает интерес к устройству рекламой. Так Huawei обещает очень высокий уровень приёма сети в новом смартфоне — такой, что обеспечит стабильный сигнал даже в центре большого города.
Про Kirin 820 пока известно немного. Например то, что он получит встроенный 5G-модем. Huawei уже сообщила, что модем будет потреблять меньше энергии благодаря алгоритмам планирования.
Это не единственное преимущество устройства на данном процессоре. Honor 30S ещё и получит передовую технологию подавления помех. Она обеспечит стабильную связь даже в густонаселённых районах, например в центре города. Модем сможет быстро переключаться между базовыми станциями.