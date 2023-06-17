Huawei обвинила Евросоюз в дискриминации

Компания выразила свое несогласие с рекомендациями ЕС, заявив, что они не основаны на проверенной и объективной оценке сетей 5G. Huawei считает, что ограничения или исключения, основанные на дискриминационных суждениях, могут иметь серьезные экономические и социальные последствия.

Решение Европейской комиссии принято в тот момент, когда Соединенные Штаты уже ввели ограничения в отношении Huawei, ограничив ее доступ к американским технологиям. США оказывают давление на ЕС с целью заставить его занять более жесткую позицию в отношении Китая.

Несмотря на рекомендации, некоторые страны-члены ЕС, включая Германию, продолжают использовать продукцию Huawei в своих сетях, сообщает Bloomberg.