Huawei обвинили в краже данных о ядерном арсенале США

Журналисты рассказали, что в 2017 году китайское правительство предложило потратить 100 миллионов долларов на строительство богато украшенного китайского сада в Национальном дендрарии в Вашингтоне, округ Колумбия. Позже сотрудники контрразведки США обнаружили, что этот объект должен был быть стратегически расположен на одной из самых высоких точек в Вашингтоне, иными словами, в идеальном месте для сбора разведданных. Строительство, впрочем, так и не началось.

CNN называет отменённый проект частью резкой эскалацией китайского шпионажа на территории США за последнее десятилетие. Помимо этого, ФБР обнаружило, что оборудование Huawei было установлено на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз. Согласно многочисленным источникам, оборудование было способно перехватывать и нарушать коммуникации министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, которое наблюдает за ядерным арсеналом страны.

Пока неясно, удалось ли китайцам заполучить какие-либо данные. Китайское правительство категорически отрицает любые попытки шпионить за США. Huawei тоже утверждает, что её оборудование неспособно работать в любом спектре связи, выделенном Министерству обороны. Но источники сообщили CNN, что нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и сильно ограниченные радиоволны, используемые военными.