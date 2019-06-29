Ferra

Huawei обвинили в краже технологий у американской компании

Китайцы сами начали разбирательство
Суд Техаса признал китайскую компанию Huawei виновной в в краже запатентованной американским производителем CNEX технологии. Любопытно то, что судебное разбирательство начала сама Huawei.

Китайская компания подала исковое заявление против CNEX из-за того, что та якобы украла у Huawei технологию контроля памяти. Помимо этого китайцы обвинили американского производителя полупроводников в переманивании сотрудников. Интересно, что соучредителем CNEX является бывший сотрудник Huawei.

Американцы подали встречный иск, в котором заявили, что на самом деле Huawei выдала себя за клиента для получения конфиденциальной информации о технологии. CNEX определила это как попытку кражи интеллектуальной собственности.

В итоге, суд принял решение в пользу американцев. Однако ущерб CNEX никаким образом не оценил.

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