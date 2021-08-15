Huawei обвинили в незаконном сборе данных пользователей

Из иска следует, что Business Efficiency Solutions вела совместный проект с Huawei для правоохранительных органов Пакистана. Утверждается, что китайцы использовали технологию BES для создания бэкдора, которая давал доступ к данным пользователей.

Как уточняют СМИ, пока нет никаких доказательств, что Huawei крадёт конфиденциальные данные пакистанцев. В китайской компании тоже отрицают вину.

Отмечается, что по проекту разрабатывались технологии для безопасного города в Лахоре. BES создавала ПО для сбора данных с камер видеонаблюдения. В Huawei не стали отрицать, что работали с тестовой версией этой программы.