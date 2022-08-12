Huawei объяснила, как смогла уменьшить вред от санкций США

Выручка китайской компании упала на 5,9% по сравнению с прошлым годом — до $44,8 млрд.

Напомним, в 2019 году США ввели санкции против Huawei, заблокировав компании доступ к американским чипам и другим технологиям. После этого, Huawei активизировала разработку сетевых технологий для автомобилей, больниц, шахт и производства. Компания утверждает, что теперь менее уязвима для санкций США.

«Несмотря на то, что наш бизнес по производству устройств сильно пострадал, бизнес по инфраструктуре ИКТ сохранил устойчивый рост», — заявил топ-менеджер Huawei.

Продажи смартфонного подразделения Huawei упали на 25,3% по сравнению с прошлым годом до 15 млрд долларов. При этом выросли продажи сетевого оборудования операторам связи и компаниям. Помогло и автомобильное подразделение компании.

«Любая мера, которая ограничивает глобальное отраслевое сотрудничество, сильно затрудняет научные и технологические инновации», — говорится в заявлении Huawei.