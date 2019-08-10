Huawei объяснила название собственной операционной системы

Ранее операционка Huawei была известна под именем HongMeng OS. Почему же компания решила переименовать её? Это объяснил топ-менеджер Ю Чэндун (Yu Chengdong).

По его словам, HongMeng для китайцев означает нечто близкое по смыслу к «открытию земли» (в английском самый близкий аналог — «genesis»). Однако Huawei решила не мучить клиентов не из Китая тяжёлым произношением и придумала глобальное название для системы, которое более-менее отражает идею и дополняет её.

«Мы назвали систему «Harmony», чтобы принести больше мира на Землю», — сообщил Чэндун.

Напомним, первым устройством на ОС стал «умный» телевизор Honor Vision.