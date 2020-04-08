Huawei объяснила, почему не поставила в новые флагманы экран уровня Samsung S20 Ultra

Сегодня состоялся китайский анонс флагманских смартфонов Huawei P40. После пресс-конференции по этому поводу исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) рассказал, почему в устройствах решили не использовать 120-герцевый экран.

Представитель компании сообщил, что разработчики рассматривали возможность установить в Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro Plus такие дисплеи. Да и препятствий для этого у них не было. Однако компания отказалась от идеи потому, что 120-герцевые экраны сокращают автономность смартфонов.

Кроме того, тесты подтвердили, что дисплей с частотой 90 Гц тоже показывает максимально плавное изображение.