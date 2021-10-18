Huawei объявила распродажу со скидками 50% на некоторые товары

Распродажа продлится с 18 по 20 октября. Во время акции можно, например, купить ноутбук MateBook D 16 за 69 990 рублей вместо 79 990. Смартфон Huawei nova 8 тоже получил скидку в 10 тысяч рублей — стоит 29 990 рублей вместо 39 990.

Скидка 50% распространяется на монопод-штатив (995 рублей вместо 1990), очки Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II MYMA (14 995 рублей), наушники Huawei Bluetooth Headphones Lite (1245 рублей). Также Huawei устроила конкурс: нужно подписаться на новости компании и поучаствовать в розыгрыше смартфона Huawei nova 8i за 1 рубль. Результаты конкурса будут опубликованы 31 октября.