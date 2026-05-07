Опубликовано 07 мая 2026, 10:48
Huawei оценила ультрароскошные часы Watch Ultimate Design Spring Edition в €3799

С бриллиантами и сапфирами
Huawei провела презентацию новых умных часов Watch Ultimate Design Spring Edition. Они созданы в сотрудничестве с известным ювелирным дизайнером Франческой Амфитеатроф. Стоят они соответствующе.
Корпус сделан из титана, а его форма вдохновлена числами Фибоначчи. На часах — 99 бриллиантов и вставки из сапфира. Стекло тоже сапфировое.

Но, несмотря на роскошный внешний вид, в целом это полноценные умные часы. Они способны в том числе:

  • Снимать электрокардиограмму (ЭКГ).

  • Отслеживать дыхание.

  • Работать с eSIM.

  • Оплачивать покупки через NFC.

  • Погружаться под воду до 40 метров.

Новинку оценили в €3799. Продажи стартуют сегодня.