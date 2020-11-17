Huawei официально объявила о продаже Honor

Как уточняет Huawei, в последнее время компания находится под давлением и не может закупать необходимые для смартфонного бизнеса компоненты. Чтобы решить проблему, Huawei решила продать все свои активы по дочернему бренду Honor объединённой компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Компания утверждает, что после продажи не будет иметь никакой доли бизнеса и не станет вмешиваться в управление брендом.

Huawei также напомнила, что Honor создали в 2013 году как бренд для молодёжи, предлагающий смартфоны по низкой и средней цене.