Наука и технологии
Сегодня 13:32
Huawei официально объявила о продаже Honor
Это позволит обойти американские санкции
Многочисленные слухи подтвердились: китайская Huawei официально объявила о продаже Honor. В своём заявлении компания прямо говорит, что этот шаг позволит бренду пережить тяжёлые времена. А тяжёлыми они стали очевидно из-за санкций США.
Как уточняет Huawei, в последнее время компания находится под давлением и не может закупать необходимые для смартфонного бизнеса компоненты. Чтобы решить проблему, Huawei решила продать все свои активы по дочернему бренду Honor объединённой компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.
Компания утверждает, что после продажи не будет иметь никакой доли бизнеса и не станет вмешиваться в управление брендом.
Huawei также напомнила, что Honor создали в 2013 году как бренд для молодёжи, предлагающий смартфоны по низкой и средней цене.