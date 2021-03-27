Huawei официально объявила сроки выхода собственной замены Android

Huawei официально заявила, что первым новую операционную систему в апреле получит гибкий Mate X2. Этот смартфон был запущен с Android 10. За Mate X2 обновление начнут получать и другие устройства.

Ранее считалось, что первым смартфоном, который получит Harmony OS из коробки, будет Huawei P50. Компания, впрочем, никогда этого официально не подтверждала. По слухам, анонс новинки перенесли на май. То есть, когда Huawei P50 всё-таки выйдет, Harmony OS уже будет распространяться в течение месяца-двух.