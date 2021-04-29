Huawei официально признала собственную HarmonyOS не заменой Android

В Huawei отметили, что HarmonyOS — совершенно новая операционная система. Многие люде ошибочно полагают, что она заменит Android или iOS, но это не так.

Напомним, в мае 2019 года Huawei внесли в «чёрный список» министерства торговли США. Из-за этого китайская компания лишилась многих лицензий, в том числе на Google Mobile Services. После этого Huawei заявила, что создаёт собственную операционку для своей экосистемы.

Теперь компания утверждает, что работает над HarmonyOS в течение последних пяти лет. Huawei позиционирует продукт как операционную систему для эпохи Интернета Всего (Internet of Everything).