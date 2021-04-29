Наука и технологии
Сегодня в 14:23
Huawei официально признала собственную HarmonyOS не заменой Android
Многие ошибочно думают, что HarmonyOS заменит систему Google
Huawei официально заявила, что собственная операционная система компании HarmonyOS не является заменой Android или iOS. Китайцы утверждают, что начали её разработку ещё до санкций США в 2016 году.
В Huawei отметили, что HarmonyOS — совершенно новая операционная система. Многие люде ошибочно полагают, что она заменит Android или iOS, но это не так.
Напомним, в мае 2019 года Huawei внесли в «чёрный список» министерства торговли США. Из-за этого китайская компания лишилась многих лицензий, в том числе на Google Mobile Services. После этого Huawei заявила, что создаёт собственную операционку для своей экосистемы.
Теперь компания утверждает, что работает над HarmonyOS в течение последних пяти лет. Huawei позиционирует продукт как операционную систему для эпохи Интернета Всего (Internet of Everything).