Huawei откроет в России специальные лаборатории для тестирования программ

Об этом журналистам сообщил источник на 10-й Международной конференции «Доверие и безопасность в цифровом будущем» в Шэньчжэне. Лабораторию китайская компания планирует открыть в одном из регионов Приволжского федерального округа. Организация станет независимой, в ней «будут разрабатываться и тестироваться программные продукты Huawei для адаптации на российском и международном уровне».

Всё это компания делает с целью показать миру, что её программное обеспечение соответствует стандартам информационной безопасности тех стран, где используются продукты Huawei. Поэтому китайцы намерены приглашать независимых тестеров из России.