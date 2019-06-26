Huawei открыла отдельный магазин для Honor и объявила выгодные скидки

Акций несколько. Во-первых, каждый вторник с 11:00 в течение всего июля будут действовать специальные цены на устройства, в частности на фитнес-браслеты, колонки и наушники. Вот список девайсов:

фитнес-браслет Band 4 Running — 990 рублей вместо 1490;

наушники Honor Sport AM61 — 990 вместо 2990;

колонки Honor Bluetooth speaker AM51 — 990 вместо 2990;

наушники Honor Monster 2 — 990 вместо 2990;

фитнес-браслет Honor Band 3 — 1990 вместо 2990;

фитнес-браслет Honor Band 4 — 2990 вместо 4490;

беспроводные наушники Honor FlyPods Lite — 3990 вместо 7990.

Во-вторых, с 1 по 7 июля пользователям, зарегистрировавшимся на сайте акции по этой ссылке, предоставляется купон на скидку 1000 рублей для покупки любого смартфона. И ещё одна акция: тоже с 1 июля некоторые модели можно будет приобрести со скидкой. Например, HONOR View 20 на 256 ГБ будет стоить 34 990 рублей.