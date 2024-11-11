Huawei открыла первую в Бангладеш «Солнечную лабораторию»

Открытие состоялось 9 ноября в UIU и включало семинар о роли «умных» сетей в будущем. Среди почетных гостей были профессор Абул Касем Миа, ректор UIU, и посол КНР в Бангладеш Яо Вэнь, который отметил проект как веху в китайско-бангладешском сотрудничестве.

Глава Huawei в Бангладеш Пан Цзюньфэн выразил гордость за вклад компании в развитие энергетического сектора страны.