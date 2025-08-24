Huawei открыла первую в мире 100МВт зарядную станцию для тяжёлых грузовиков

Станция имеет установленную мощность 100 000 кВт (100 МВт). На первом этапе доступна половина мощности — 50 МВт.

Зарядная станция оснащена 18 стендами по 1,44 МВт, 108 стендами по 600 кВт и 72 жидкостно-охлаждаемыми стендами по 720 кВт. Кроме того, здесь установлены солнечные парковки мощностью 1 МВт и два энергохранилища с умной системой охлаждения и мощностью 215 кВт, использующие энергию ветра и солнца.

В апреле Huawei представила первый в мире жидкостно-охлаждаемый мегаваттный зарядный модуль 2400А, который позволяет выдавать до 1,44 МВт и передавать 24 кВт·ч в минуту. Благодаря этому грузовик может зарядиться на 100 км всего за 5 минут, а для зарядки батареи ёмкостью 400 кВт·ч до 80% потребуется 15 минут.