Huawei открыла первый магазин с роботами вместо людей-сотрудников

Найти новый магазин можно в Международном центре нового развития Wuhan Optics Valley в Китае. Работает он круглосуточно, потому что функционируют в нём три роботизированные руки. Они отвечают за перевозку предметов из склада и их доставку покупателю.

Открытие такого магазина позволяет решить несколько проблем. Для компании это удобно, потому что снижает финансовые затраты. Из плюсов для покупателей — круглосуточный режим работы и отсутствие человеческого фактора.

Сам магазин имеет цилиндрическую форму с пуленепробиваемым стеклом. Пока в нём можно купить только смартфоны и аксессуары. Заказ можно сделать с помощью сенсорной панели, которая расположена с внешней стороны магазина, или онлайн.