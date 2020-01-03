Наука и технологии
Сегодня 18:12
Huawei открыла первый магазин с роботами вместо людей-сотрудников
Это удобнее для всех
Huawei открыла свой первый розничный магазин, в котором обслуживанием клиентов занимаются три робота.
Найти новый магазин можно в Международном центре нового развития Wuhan Optics Valley в Китае. Работает он круглосуточно, потому что функционируют в нём три роботизированные руки. Они отвечают за перевозку предметов из склада и их доставку покупателю.
Открытие такого магазина позволяет решить несколько проблем. Для компании это удобно, потому что снижает финансовые затраты. Из плюсов для покупателей — круглосуточный режим работы и отсутствие человеческого фактора.
Сам магазин имеет цилиндрическую форму с пуленепробиваемым стеклом. Пока в нём можно купить только смартфоны и аксессуары. Заказ можно сделать с помощью сенсорной панели, которая расположена с внешней стороны магазина, или онлайн.