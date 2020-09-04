Huawei отложила анонс флагманского процессора для смартфонов из-за санкций США

Как пишут источники, китайская компания решила не привлекать внимания к разработке. У неё в приоритете как можно быстрее получить чипы, прежде чем запрет США вступит в силу 14 сентября. TSMC уже перестала принимать заказы от Huawei, и сейчас занимается реализацией существующих.

Ранее ожидалось, что Huawei представит новый процессор на выставке электроники IFA 2020. Новая платформа должна лечь в основу флагманского смартфона Huawei Mate 40.