Наука и технологии
Сегодня 17:47
Huawei отложила анонс флагманского процессора для смартфонов из-за санкций США
Сейчас компании важнее получить заказанную у TSMC партию
Китайские СМИ сообщили, что компания Huawei внезапно решила отложить презентацию своего нового 5-нм процессора Kirin для смартфонов. Причиной тому, вероятно, стали санкции США, из-за которых поставщик чипов TSMC будет скоро лишён возможности работать с Huawei.
Как пишут источники, китайская компания решила не привлекать внимания к разработке. У неё в приоритете как можно быстрее получить чипы, прежде чем запрет США вступит в силу 14 сентября. TSMC уже перестала принимать заказы от Huawei, и сейчас занимается реализацией существующих.
Ранее ожидалось, что Huawei представит новый процессор на выставке электроники IFA 2020. Новая платформа должна лечь в основу флагманского смартфона Huawei Mate 40.