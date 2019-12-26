Huawei отвергла обвинения в получении миллиардов долларов от китайских властей

Исследование журналистов показало, что Huawei получила от государства следующие средства:

$46 млрд в форме кредитов;

$25 млрд от налоговых льгот для технологических компаний;

$2 млрд в виде скидок на приобретение земельной собственности;

$1,6 млрд грантов.

В общей сложности — $74,6 млрд. Конечно же, это средства, полученные в целом за многие годы существования Huawei. Журналисты считают, что эти деньги помогли компании занять хорошие позиции на рынке.

Сама Huawei уже прокомментировала материал. Компания утверждает, что издание использовало ложную информацию. Также она отметила, что журналисты проигнорировали тот факт, что Huawei всегда инвестировала в исследования и разработки, которые стимулировали отрасль в стране. Кроме того, компания указала, что имеет право на государственные субсидии.