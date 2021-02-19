Наука и технологии
Сегодня в 16:15
Huawei перейдёт на свиноводство на фоне падения продаж смартфонов
Родная страна компании преуспевает в свиноводстве
Представитель Huawei сообщил BBC, что компания переходит на свиноводство. Это происходит на фоне санкций США и падения продаж смартфонов.
Как пишет BBC, продажи Huawei упали на 42% в последнем квартале 2020 года. Дело в том, что компания столкнулась с недостатком микросхем для устройств. Другой основной бизнес Huawei — 5G оборудования — тоже переживает проблемы.
Китай же при этом обладает крупнейшей свиноводческой индустрией в мире — почти половина свиней выращивается там. Технологии помогают модернизировать свиноводческие фермы.
«Свиноводство — ещё один пример того, как мы пытаемся оживить некоторые традиционные отрасли с помощью информационных и коммуникационных технологий, чтобы создать большую ценность для них в эпоху 5G», — рассказал представитель Huawei.