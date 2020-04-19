Huawei подстраховалась на случай потери доступа к производителю процессоров из-за санкций США

С прошлого года Huawei находится в «чёрном списке» министерства торговли США. Из-за этого компания формально не может вести бизнес с американскими партнёрами. Тем не менее, пока для некоторых компаний действуют специальные лицензии. Недавно в сети появились сведения о том, что бан может расшириться и затронуть вьетнамского производителя чипов TSMC. Всё потому, что он использует некоторые американские технологии. Видимо, на случай такого исхода событий Huawei и переносит производство чипов в родную страну.

Как сообщают источники, дочерняя компания Huawei — HiSilicon начала взаимодействовать с некоторыми сотрудниками SMIC. Кроме того, ранее сообщалось, что она уже размещала заказы для SMIC.