Huawei подтвердила сроки выхода фирменной операционной системы для смартфонов

HarmonyOS уже есть на «умных» колонках и носимых устройствах. Теперь система готова и для смартфонов.

Пока смартфон Huawei Mate X2 вышел с операционной системой Android без Google-сервисов. Это устройство будет одним из первых, кто получит обновление до HarmonyOS в апреле. Примерно в то же время новую операционку, видимо, начнут получать и другие флагманские смартфоны.

В марте же Huawei должна представить новую флагманскую серию Huawei P50. В сети также ходят слухи, что эти смартфоны будут первыми с предустановленной операционной системой HarmonyOS. Источники говорят, что глобальная версия Huawei P50 получит EMUI 11.1 на базе Android, а китайская — HarmonyOS.