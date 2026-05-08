Huawei показала детские смарт-часы с откидным экраном и двумя камерами

Опубликовано 08 мая 2026, 15:08
Huawei показала детские смарт-часы с откидным экраном и двумя камерамиЧтобы знать, где и как они
Huawei представила Watch Kids X1 — смарт-часы для детей. Чем они выделяются? Корпус с циферблатом поднимается из основания и поворачивается на 360 градусов. Это позволяет в полной мере использовать две встроенные камеры.
© Huawei
Часы оснащены 1,82-дюймовым экраном (AMOLED, 480×408). Для родителей предусмотрено отслеживание местоположения ребёнка через спутники с пятью режимами связи. В приложении можно задать «безопасные» и «опасные» зоны — если ребёнок заходит в запрещённое место, родители получают предупреждение. Есть кнопка экстренного вызова. Часы оснастили датчиками здоровья, поддержкой сотовой связи (2G, 3G, 4G).
Передняя камера на 5 мегапикселей, задняя на 13 мегапикселей. Хранилище здесь на 32 ГБ.
Пока неизвестно, когда часы появятся в продаже.