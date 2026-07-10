Huawei показала тизер наушников FreeClip 2 S

Опубликовано 10 июля 2026, 16:501 мин.
Huawei показала тизер наушников FreeClip 2 SЖдём глобальной презентации
Huawei опубликовала короткий тизер, в котором показала внешний вид своих новых беспроводных наушников FreeClip 2 S. Модель готовится к выходу на мировой рынок вместе с серией смартфонов Pura 90s, что покажут 14 июля.
© Huawei
В прошлогодней модели FreeClip 2 кейс зарядный был квадратным, теперь он округлый. Производитель заявляет, что корпус прошёл более сотни этапов обработки.
В тизере показан цвет «Звёздно-синий». Также будет доступен оттенок «Жемчужно-серебристый». Сами наушники сохранили C-образную дужку. На корпусе кейса появился маленький «штырёк», чтобы его было удобнее открывать.
Пока что компания не раскрыла характеристики — ни время работы, ни качество звука или версию Bluetooth.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный