Huawei похвалилась водостойкостью своих новых умных часов

Опубликовано 19 сентября 2025, 13:301 мин.
Huawei похвалилась водостойкостью своих новых умных часовЧасы с улучшенной водонепроницаемостью
Huawei представит скоро смарт-часы Watch GT 6 и Watch Ultimate 2. О дизайне и характеристиках новинок уже известно многое благодаря утечкам, а теперь из рекламы стало ясно, что производитель уделил внимание и защите от воды.
Обычно современные смарт-часы имеют стандарт 5ATM, что позволяет использовать их при плавании и погружениях до 50 метров. В 2023 году Huawei выпустила модель Watch Ultimate, которая впервые у бренда получила сертификацию 10ATM.
Пока неизвестно, сохранит ли Watch Ultimate 2 тот же уровень защиты, что и предшественник, или же улучшенной водостойкостью обзаведётся и линейка Watch GT 6. Но реклама уже намекает на водостойкость.