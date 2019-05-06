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Huawei поможет российскому правительству воплотить «закон Яровой»

Станет поставщиком оборудования
Китайская компания Huawei может стать поставщиком систем хранения данных (СХД) для МТС и МГТС. Оборудование будет использоваться для исполнения «закона Яровой». Об этом сообщает «Коммерсант».

В качестве поставщика оборудования, наряду с Huawei, рассматривалась компания Western Digital. Однако исполнитель «Норси-Транс», с которым у МТС уже есть контракт на закупку оборудования на сумму 50 миллиардов рублей, по результатам тестов выбрал китайского производителя.

«Закон Яровой» окончательно вступил в силу 1 октября 2018 года. Согласно ему, операторы связи обязаны хранить голосовые сообщения и смс абонентов, а интернет-провайдеры — сообщения и медиафайлы пользователей в течение 30 дней. Это необходимо для доступа спецслужб к информации.

Для хранения столь большого объёма информации операторам и провайдерам необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Ранее сообщалось, что использование иностранного оборудования с этой целью могут запретить. Однако запрет не распространяется на жёсткие диски и системы хранения данных, которые и собирается поставлять Huawei.

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