Huawei поможет российскому правительству воплотить «закон Яровой»

В качестве поставщика оборудования, наряду с Huawei, рассматривалась компания Western Digital. Однако исполнитель «Норси-Транс», с которым у МТС уже есть контракт на закупку оборудования на сумму 50 миллиардов рублей, по результатам тестов выбрал китайского производителя.

«Закон Яровой» окончательно вступил в силу 1 октября 2018 года. Согласно ему, операторы связи обязаны хранить голосовые сообщения и смс абонентов, а интернет-провайдеры — сообщения и медиафайлы пользователей в течение 30 дней. Это необходимо для доступа спецслужб к информации.

Для хранения столь большого объёма информации операторам и провайдерам необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Ранее сообщалось, что использование иностранного оборудования с этой целью могут запретить. Однако запрет не распространяется на жёсткие диски и системы хранения данных, которые и собирается поставлять Huawei.