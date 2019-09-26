Huawei поможет США развивать 5G, несмотря на торговую войну

«Мы хотели бы предложить эксклюзивную лицензию одной компании с Запада, чтоба она смогла достичь экономии на масштабе производства для поддержания бизнеса. Я думаю, что это должна быть американская компания», — заявил Чжэнфэй.

Он имеет в виду лицензию на полный портфель беспроводных технологий 5G, в который входят аппаратное обеспечение и программный код.

Глава Huawei хочет предоставить лицензию именно США потому, что в Европе, например, в сфере 5G работают Nokia и Ericsson. Ей не требуется содействие.

Стоит отметить, ранее Huawei говорила, что, приняв решение по внесению компании в «чёрный список», Вашингтон приговорил себя к отставанию в развёртывании сети 5G.