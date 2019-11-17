Huawei пообещала хакерам 200 тысяч евро за взлом смартфонов

Об этом сообщили журналисты ITHome, ссылаясь на блогера Azeria. Встреча прошла в Мюнхене. Хакерам пообещали от тысячи до 200 тысяч евро за взлом смартфонов Huawei. Причём речь шла как об уже выпущенных устройствах, так и о тех, которые только готовятся к выходу.

СМИ пишут, что Huawei пошла на это, чтобы продемонстрировать властям других стран намерение выпускать только защищённые устройства. Китайскую компанию неоднократно обвиняли в том, что она создаёт ненадёжное оборудование.

Напомним, на днях специалисты из Kryptowire обнаружили более сотни приложений с уязвимостями для бюджетных смартфонов Android.