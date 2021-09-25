Huawei пообещала не продавать свой смартфонный бизнес

Топ-менеджер подтвердил, что смартфоны Huawei с поддержкой 5G сейчас действительно сложно купить. Тем не менее он подчеркнул, что компания не откажется от смартфонного бизнеса и не будет его продавать. Кроме того, Huawei прилагает все усилия, чтобы вернуть всё в норму. Однако компания признаёт, что ей может потребоваться несколько лет, чтобы снова сделать свои смартфоны популярными.

Напомним, недавно Huawei выпустила серию Huawei P50, и эти смартфоны не поддерживают работу в сетях 5G.