Huawei пообещала не продавать свой смартфонный бизнес

Наука и технологии
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Huawei пообещала не продавать свой смартфонный бизнесИ вообще хочет вернуть позиции
На конференции Huawei Full Connect Conference председатель Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) заявил, что из-за американских санкций смартфонный бизнес компании действительно сталкивается с трудностями. Но избавляться от него Huawei не намерена.
Топ-менеджер подтвердил, что смартфоны Huawei с поддержкой 5G сейчас действительно сложно купить. Тем не менее он подчеркнул, что компания не откажется от смартфонного бизнеса и не будет его продавать. Кроме того, Huawei прилагает все усилия, чтобы вернуть всё в норму. Однако компания признаёт, что ей может потребоваться несколько лет, чтобы снова сделать свои смартфоны популярными.
Напомним, недавно Huawei выпустила серию Huawei P50, и эти смартфоны не поддерживают работу в сетях 5G.