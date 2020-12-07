Huawei построила первый завод по производству чипов в Китае

Проект назвали Wuhan Huawei Optical Factory Project (Phase II). Завод занимает 208 900 квадратных метров и расположен в уханьском Optics Vallery Center. Это также самая большая база Huawei для исследований и разработок в китайском центральном регионе. Предприятие включает в себя производственные линии, электростанцию, отделение для работы над программным обеспечением и некоторые другие отделы.

Главное, что предприятие позволит Huawei получить готовую цепочку поставок полупроводников — от создания чипов до их производства, тестирования и отправки.

СМИ сообщают, что компания планирует открыть ещё один подобный завод в Шанхае.