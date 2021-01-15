Huawei построит крупнейший магазин за пределами Китая

Магазин откроется в Саудовской Аравии. Правительство страны сообщило, что Huawei подписала договор аренды с местной компанией Kaden Investment. Новый флагманский магазин планируется открыть в Эр-Рияде.

Напомним, в июне 2020 года Huawei открыла свой самый крупный магазин в Шанхае. Его площадь составляет почти 5000 квадратных метров. К сожалению, пока нет информации о характеристиках нового магазина в Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что эта страна в принципе укрепляет связи с Huawei. Недавно телеком-компания Zain KSA из Саудовской Аравии подписала соглашение по использованию 5G-оборудования Huawei.