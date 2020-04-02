Huawei потеряла в 2019 году миллиарды долларов из-за санкций США

По его словам, компания потеряла почти $12 млрд в прошлом году. Именно столько Huawei недосчиталась по сравнению с ранними прогнозами. Причинами тому стали санкции США — меры, которые министерство торговли страны ввело против компании в мае 2019. Из-за этого, в частности, Huawei лишилась возможности устанавливать сервисы Google на новые смартфоны.

В основном проблемы наблюдались у потребительского подразделения компании, на долю которого пришлось более 54% общих продаж в прошлом году. Другими словами, больше всего пострадал бизнес Huawei, связанный со смартфонами, планшетами и ноутбуками.