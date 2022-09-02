Huawei представил смарт-часы, которые надуваются для измерения давления

Huawei Watch D показали на выставке IFA 2022 в Берлине. На внутренней стороне ремешка часов имеется подушечка, которая медленно надувается вокруг запястья при измерении давления.

Отмечается, что при подобном измерении можно избежать так называемого эффекта «белого халат», когда пациент немного волнуется в кабинете врача, что может исказить результаты обследования.

Часы выпустят на европейский рынок как сертифицированное медицинское устройство.