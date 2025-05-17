Huawei представила часы Watch Fit 4 и Fit 4 Pro с AMOLED-экраном

Опубликовано 17 мая 2025, 19:031 мин.
Huawei представила часы Watch Fit 4 и Fit 4 Pro с AMOLED-экраномИ 10-дневной батареей
Huawei запустила новую серию смарт-часов Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro, ориентированных на фитнес и стиль. Как пишут СМИ, устройства получили 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480×408 пикселей и яркостью до 3000 нит. Часы работают на операционной системе OpenHarmony, совместимой с Android и iOS.
© Huawei
Watch Fit 4 Pro выделяется сапфировым стеклом, титановым корпусом и поддержкой погружений до 40 метров. Модель оснащена ЭКГ-датчиком для мониторинга сердечной активности и даже режимом для гольфа с базой 15 000 полей и 3D-визуализацией. Обе версии поддерживают более 100 спортивных режимов, GPS, отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2) и сна с помощью системы TruSense.
Аккумулятор на 400 мАч обеспечивает до 10 дней работы в обычном режиме или 7 дней при активном использовании. Watch Fit 4 стоит 169 евро, а Pro-версия — 279 евро. В Европе предзаказы сопровождаются бонусом — наушниками FreeArc.