Huawei представила часы Watch Fit 4 и Fit 4 Pro с AMOLED-экраном

Watch Fit 4 Pro выделяется сапфировым стеклом, титановым корпусом и поддержкой погружений до 40 метров. Модель оснащена ЭКГ-датчиком для мониторинга сердечной активности и даже режимом для гольфа с базой 15 000 полей и 3D-визуализацией. Обе версии поддерживают более 100 спортивных режимов, GPS, отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2) и сна с помощью системы TruSense.

Аккумулятор на 400 мАч обеспечивает до 10 дней работы в обычном режиме или 7 дней при активном использовании. Watch Fit 4 стоит 169 евро, а Pro-версия — 279 евро. В Европе предзаказы сопровождаются бонусом — наушниками FreeArc.