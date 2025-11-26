Huawei представила пауэрбанк со встроенным кабелем и 66 Вт-зарядкой

Опубликовано 26 ноября 2025, 20:471 мин.
Huawei представила пауэрбанк со встроенным кабелем и 66 Вт-зарядкойНедорого
Huawei выпустила в Китае новый портативный аккумулятор. Модель под названием All-in-One Power Bank оснащена встроенным кабелем USB-C, а также дополнительным портом для подключения второго устройства.
© Huawei
Ключевые особенности:
-
Прочный кабер, рассчитанный на 10 000 изгибов.
-
Мощная зарядка 66 Вт, поддерживает Huawei SuperCharge, PD, PPS и другие стандарты.
-
Ёмкость 12 000 мА·ч.
-
Компактный корпус, толщина 15,6 мм и вес 236 грамм.
-
Аккумулятор заряжается за 110 минут
Интересно, что смартфоны на HarmonyOS смогут показывать уровень заряда аккумулятора прямо на экране. Для других устройств работает стандартная светодиодная индикация.
Устройство уже продаётся в Китае по цене около 329 юаней ($ 46).