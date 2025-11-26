Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2025, 20:47
1 мин.

Huawei представила пауэрбанк со встроенным кабелем и 66 Вт-зарядкой

Недорого
Huawei выпустила в Китае новый портативный аккумулятор. Модель под названием All-in-One Power Bank оснащена встроенным кабелем USB-C, а также дополнительным портом для подключения второго устройства.
Huawei представила пауэрбанк со встроенным кабелем и 66 Вт-зарядкой

© Huawei

Ключевые особенности:

  • Прочный кабер, рассчитанный на 10 000 изгибов.

  • Мощная зарядка 66 Вт, поддерживает Huawei SuperCharge, PD, PPS и другие стандарты.

  • Ёмкость 12 000 мА·ч.

  • Компактный корпус, толщина 15,6 мм и вес 236 грамм.

  • Аккумулятор заряжается за 110 минут

Интересно, что смартфоны на HarmonyOS смогут показывать уровень заряда аккумулятора прямо на экране. Для других устройств работает стандартная светодиодная индикация.

Устройство уже продаётся в Китае по цене около 329 юаней ($ 46).

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#аккумулятор
,
#Huawei