Huawei представила пауэрбанк со встроенным кабелем и 66 Вт-зарядкой

Ключевые особенности:

Прочный кабер, рассчитанный на 10 000 изгибов.

Мощная зарядка 66 Вт, поддерживает Huawei SuperCharge, PD, PPS и другие стандарты.

Ёмкость 12 000 мА·ч.

Компактный корпус, толщина 15,6 мм и вес 236 грамм.

Аккумулятор заряжается за 110 минут

Интересно, что смартфоны на HarmonyOS смогут показывать уровень заряда аккумулятора прямо на экране. Для других устройств работает стандартная светодиодная индикация.

Устройство уже продаётся в Китае по цене около 329 юаней ($ 46).