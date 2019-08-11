Huawei представила платформу для навигации с виртуальной реальностью

Смешанной реальностью называют гибрид виртуальной реальности и дополненной. Сервис, использующий данные технологии, китайская компания показала на конференции Huawei Developer Conference — 2019.

«Cyberverse — это новый мир, дополненный новыми знаниями об окружающей среде», — объясняет представитель Huawei.

Как было показано на примере, платформа позволяет узнавать информацию о зданиях при наведении камеры смартфона на них. Можно увидеть номер строения и узнать, есть ли в нём свободные помещения для проведения встреч.

Перспективы использования платформы компания, конечно, видит в туризме. С её помощью путешественники смогут легко узнавать интересную информацию о достопримечательностях.

Сообщается, что сервисы Cyberverse могут быть интегрированы в различные сторонние приложения.