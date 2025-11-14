Huawei представила премиальные смарт-часы Watch Ultimate в новой версии

Опубликовано 14 ноября 2025, 19:371 мин.
Huawei представила премиальные смарт-часы Watch Ultimate в новой версииPurple Gold
Huawei официально представила новую версию своих премиальных смарт-часов — Watch Ultimate Purple + Gold Edition. Продажи начнутся уже в ближайшие дни.
© Huawei
Модель получила восьмиугольный корпус, в отличие от круглых версий Watch Ultimate. Корпус и браслет выполнены в титановом стиле, фиолетовый оттенок корпуса дополнен золотыми акцентами.
Как и в предыдущих моделях, справа находятся две кнопки, слева — одна. Все элементы оформлены в золотом цвете. На правой стороне, судя по изображению, также может быть сенсорная зона X-TAP.
О цене пока не сообщается, но вряд ли она будет выше стандартных Watch Ultimate.