Huawei представила стильные «умные» очки

В целом, Eyewear II не слишком отличаются от своих предшественников. Изменился только дизайн самих часов и футляра для них. Оправа для очков сделана из титанового сплава. В них используются петли, способные отгибаться на угол до 12 градусов. Также очки оснащены динамиками с площадью 128 квадратных миллиметра с обеих сторон.

Huawei Eyewear II имеют мультисенсорную систему, поддерживают 3D Touch. То есть можно провести по дужке, чтобы отрегулировать громкость и т.д.

На очках можно найти порт USB-C для подзарядки, но они поддерживают и беспроводную зарядку.

Всего были представлены четыре варианта дизайна Eyewear II. Очки пока доступны только в Китае. Цены на них начинаются с $362.